اليوم السابع
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الجمعة، 29 مارس 2024 09:49 م
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عامل ينتقم من حماه بإشعال النار بسيارته في العياط

الجمعة، 29 مارس 2024 09:08 م
عامل ينتقم من حماه بإشعال النار بسيارته في العياط كلابش، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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أشعل عامل النار في سيارة ملك حماه بالعياط، نتيجة خلافات أسرية، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.


تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد نشوب حريق بسيارة في العياط، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن زوج ابنة مالك السيارة وراء ارتكاب الواقعة، نتيجة خلافات أسرية.


ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.
 







حريق سيارة

العياط

امن الجيزة خلافات أسرية



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