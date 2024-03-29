عاصفة ترابية تضرب سماء أسوان والمحافظة تعلن الطوارئ.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

شهدت محافظة أسوان، اليوم، الجمعة، عاصفة ترابية غطت معظم أنحاء مدينة أسوان، وتسببت العاصفة الترابية فى حجب الرؤية نسبياً بالمناطق الصحراوية والطرق السريعة خاصة، بعد إثارة الرمال والأتربة.

كما أثرت بشكلٍ جزئى على حركة السير والمشاة على الطرق السريعة، والطريق الصحراوى أسوان/ إدفو، فيما أطلقت محافظة أسوان تحذيراتها لأصحاب وقائدى المركبات بتوخى الحذر أثناء السير على الطرق السريعة.

فى المقابل، قررت محافظة أسوان رفع درجة الاستعداد وحالة الطوارئ بمرفقى الإسعاف والإطفاء، تحسباً لأى أحداث ناجمة عن العاصفة الترابية خلال الساعات القليلة القادمة، ولحين تحسن حالة الطقس، كما تم رفع درجة الاستعداد لفرق الكهرباء والحماية المدنية، والإسعاف، والمستشفيات.

وناشدت غرفة عمليات المحافظة، المواطنين بالالتزام بأماكن تواجدهم، مع تقليل الحركة سواء للمشاة أو المركبات للحد من الحوادث، بالإضافة إلى توخى الحذر بعدم التواجد فى الأماكن المفتوحة لاحتمالية سقوط أمطار غزيرة.

عاصفة ترابية تضرب سماء أسوان



عاصفة ترابية تضرب سماء أسوان



عاصفة ترابية تضرب سماء أسوان