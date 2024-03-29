ضبط مخدرات بقيمة 4 ملايين جنيه في 3 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الجيزة - الدقهلية - الشرقية) جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.
أسفرت الجهود عن ضبط(عاطلان – مقيمان بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية)، وبحوزتهما (1,700 كيلو جرام لمخدر الحشيش).وضبط (عاطلان "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بدائرة مركزى شرطة "شربين وأجا") ..وبحوزتهما (2 كيلو جرام لمخدر الشابو – عدد من الأقراص المخدرة – بندقية خرطوش وطلقتان). و ضبط (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة بلبيس..وبحوزتهما (43,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش).وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (4,120 مليون جنيه) تقريباً.
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