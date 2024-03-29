ضبط لصوص السيارات والهواتف فى حملات أمنية بالجيزة والقليوبية والدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة– القليوبية- الدقهلية) من ضبط (عاطل) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فـى سرقة الدراجات الهوائية بأسلوب "المغافلة" متخذاً من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى, بمواجهته إعترف بإرتكابه ( 5 ) وقائع بدائرة القسم، وأرشد عن المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية "(مالك محل دراجات هوائية- مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر) تم ضبطه.

واسفرت الجهود عن ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (7 أشخاص) تخصص نشاطهم فـى سرقة الهواتف المحمولة بأسلوب "المغافلة والخطف" ، وأضافوا برتكابهم عدد (99) واقعة سرقة بنطاق عدد من مديريات الأمن ، وضبط بحوزتهم عدد (100) هاتف محمول من متحصلات نشاطهم الإجرامى ومن بينهم عدد (26) هاتف محمول مُبلغ بسرقته.

وتمكنت الجهود من ضبط (عاملى خردة "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الأهرام لقيامهما بفك قطع حديدية من سور إحدى الطرق وعثر بحوزتهما على (قطع حديدية مختلفة الأحجام - تروسيكل " بدون لوحات معدنية " - عدد من الأدوات المستخدمة فى نشاطهما الإجرامى ) وأضافا بإرتكابهما (7) وقائع آخرى بذات الأسلوب وقيامهما بالتصرف فـى المسروقات بالبيع لعملائهما "سيئ النية" (3 ملاك مخازن خردة ) أمكن ضبطهم وبحوزتهم (كمية من القطع الحديدية - سيارة نقل ملك وقيادة أحدهم "مُحمل عليها قطع حديدية خاصة بالأسوار الحديدية - كمية من حديد تسليح الكبارى مختلفة الأطوال والأحجام).

واسفرت الجهود عن ضبط (عاطل) لقيامه بسرقة سيارة أحد المواطنين حال توقفها أمام مسكنه الكائن بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.. بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشاده ضبط السيارة المستولى عليها وضبط (عامل "له معلومات جنائية") لقيامه بسرقة محتويات إحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة أول العبور.. مستخدماً فـى ذلك "تروسيكل" قام بإستأجره لنقل المسروقات عقب الإستيلاء عليها، وأضاف بقيامه بالتصرف بالبيع فـى المسروقات لعميله "سيئ النية " (عامل "جراج) أمكن ضبطه، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها .

و ضبط (6 أشخاص – لـ 5 منهم معلومات جنائية) لقيامهم بالدلوف لمصنع تعبئة إسطوانات الأكسجين كائن بدائرة مركز شرطة الستامونى.. وقيامهم بتكبيل حارس المصنع تحت تهديد سلاح نارى والإستيلاء على هاتفه المحمول وسرقة عدد من إسطوانات الأكسجين ووضعهم داخل سيارة مغلقة "ثلاجة" ملكهم "تم ضبطها والإسطوانات المستولى عليها، وتم بإرشادهم ضبط السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة "بندقية خرطوش" وكذا الهاتف المحمول المستولى عليه .