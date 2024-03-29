اليوم السابع
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ضبط المتهم بقتل عامل ديليفري خلال مشاجرة فى بورسعيد

الجمعة، 29 مارس 2024 02:05 م
ضبط المتهم بقتل عامل ديليفري خلال مشاجرة فى بورسعيد مشاجرة - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت الداخلية في ضبط طالب ببورسعيد لقيامه بالتعدى على عامل خلال مشاجرة مما أدى إلى وفاته فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العرب بمديرية أمن بورسعيد من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة (عامل توصيل طلبات - له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) إثر إصابته بجروح طعنية نافذة.

وبسؤال والده (موظف بالمعاش) قرر أنه حال سير نجله المتوفـى بالدراجة النارية قيادة زميله بالعمل (مقيم بدائرة قسم شرطة المناخ) تصادف تقابلهما مع المتهم (طالب - بينه وبين نجله المتوفى خلافات سابقة) فحدثت مشادة كلامية بينهما قام على إثرها المتهم بالتعدى على نجله بسلاح أبيض فأحدث إصابته التى أودت بحياته.ً


عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم والسلاح الأبيض، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.

 

 







الاجهزة الامنية

وزارة الداخلية

أمن بورسعيد

شرطة المناخ




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