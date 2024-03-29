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صلاة فجر ليلة الجمعة الثالثة فى رمضان بمسجد نادى القنطرة بكفر الشيخ

الجمعة، 29 مارس 2024 06:17 ص
صلاة فجر ليلة الجمعة الثالثة فى رمضان بمسجد نادى القنطرة بكفر الشيخ جانب من الصلاة
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع، اليوم الجمعة، اليوم ال19 من أيام شهر رمضان المبارك، صلاة الفجر من مسجد نادى القنطرة بمدينة كفر الشيخ، وتوافد المصلون لأداء صلاة فجر اليوم ال19، وسط حالة من الخشوع ، من كافة الأعمار السنية، وأمّ المصلين بصوت متميز الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية.

وأكد الشيخ عطا بسيونى، وكيل الوزارة، أنه وجه جميع مفتشي الإدارات بضرورة متابعة كافة الأنشطة المقامة بالمساجد خلال شهر رمضان المبارك من أمسيات دينية، أو لقاءات فكرية، أو مقارئ نموذجية ومقارىء الجمهور ومقارىء الأئمة، وكذلك الأسابيع الثقافية بجميع مساجد الجوده، وصلاة القيام ، وخاطرة التراويح ، وبرنامج تصحيح التلاوة ، والملتقى الفكري في شهر رمضان المبارك ، وأنشطة الواعظات، بالإضافة إلى متابعة مجالس الإقراء والإفتاء والدروس المنهجية في المساجد، وإعداد تقرير مفصل نهاية كل شهر ، وضرورة تحمل المسؤلية، والحفاظ على بيوت الله مبنى ومعنى، سائلاً الله تعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه، وأن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.







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