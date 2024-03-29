روسيا: لن نرسل مجندين حديثى التجنيد للمشاركة فى العملية الخاصة بأوكرانيا

موسكو (أ ش أ)

نفى نائب رئيس مديرية التنظيم والتعبئة الرئيسية فى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فلاديمير تسيمليانسكى، أنه سيجرى إرسال مجندين حديثى العهد لأداء الخدمة العسكرية فى الأقاليم الجديدة أو للمشاركة فى العملية العسكرية الخاصة بأوكرانية.

وقال تسيميليانسكي للصحفيين اليوم الجمعة لن نرسل أفراداً خاضعين للتجنيد في ربيع هذا العام إلى مواقع وحدات القوات المسلحة في الأقاليم الروسية الجديدة جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابورجيا أو للمشاركة في العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا".

وأضاف لقد أنجزنا بالفعل حملة الخريف الماضي لتجنيد المواطنين لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية في القوات المسلحة وجرى استدعاء 130 ألف شخص".