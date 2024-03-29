اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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حريق ضخم يلتهم مبنى شاهقا فى البرازيل

الجمعة، 29 مارس 2024 08:53 ص
حريق ضخم يلتهم مبنى شاهقا فى البرازيل حريق فى البرازيل
وكالات الأنباء

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اندلع حريق ضخم فى مبنى قيد الإنشاء من 28 طابقا فى حى تورى غرب ريسيفى بالبرازيل.

ووفقا لإدارة الإطفاء العسكرية في بيرنامبوكو، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، لا توجد حتى الآن معلومات عن ضحايا.

ولأسباب تتعلق بالسلامة، أفادت شركة الطاقة التى تخدم المنطقة، أنها قامت بفصل الشبكة الكهربائية بشكل وقائي في محيط المبنى.

وأبلغت الشركة أنه سيتم استعادة الخدمة في المنطقة على الفور بمجرد توافر الظروف الآمنة للسكان.

من جهته، قال رئيس بلدية ريسيفي، جواو كامبوس، إنه قام بتفعيل مركز عمليات ريسيفي (COP) لرصد الآثار الناجمة عن الحريق، مضيفا تعمل فرقنا، بما في ذلك الدفاع المدني، على دعم رجال الإطفاء لمنع الوصول إلى الشوارع والمناطق القريبة من الموقع.

وتابع سأواصل مراقبة هذا الوضع من هنا في قاعة مدينة ريسيفي، جنبا إلى جنب مع منسقي الفرق العاملة".







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