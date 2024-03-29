حاكم بيلجورود: نقل أكثر من ألفى شخص لأماكن إقامة مؤقتة فى المنطقة الحدودية

موسكو (أ ش أ)

قال حاكم بيلجورود فياتشيسلاف جلادكوف، اليوم الجمعة، إنه تم وضع أكثر من ألفى من سكان منطقة جرايفورون في منطقة بيلجورود فى أماكن إقامة مؤقتة فى المنطقة الحدودية الروسية، مع وجود أكثر من ألف من السكان المحليين حاليا فى مساكن مؤقتة فى منطقتى فورونيج وياروسلافل وكذلك كاراتشاى-شركيسيا.

وكتب جلادكوف عبر تليجرام: "يعيش أكثر من ألف شخص من مواطنينا البالغين في أماكن إقامة مؤقتة في منطقة فورونيج ومنطقة ياروسلافل وكراشاي-شركيسيا، وتم وضع أكثر من ألفي شخص من منطقة جرايفرون في أماكن إقامة مؤقتة في منطقة بيلجورود"، وفقا لوكالة (تاس) الروسية.

وبحسب المسؤول، فقد وصل أطفال من مدينة بيلجورود والمناطق المجاورة لها وكذلك منطقتي شيبيكينو وجريفورون إلى مناطق أخرى.

وأوضح: "بالأمس، وصل 300 من أطفالنا إلى منطقة ليبيتسك، و250 آخرين - إلى منطقة خانتي مانسيسك ذاتية الحكم".

وأضاف جلادكوف أنه تم حتى الآن إيواء أكثر من 3500 طفل في أماكن أخرى في روسيا.