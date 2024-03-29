ثقافة الإسماعيلية تحتفى بالشاعر جمال حراجى ضمن الليالي الرمضانية

الإسماعيلية – السيد فلاح

نظم نادى أدب الإسماعيلية بالصالون الثقافي أمسية رمضانية للاحتفاء بالشاعر جمال حراجي، رئيس نادي الأدب المركزي بفرع ثقافة الإسماعيلية السابق وأمين صندوق النقابة الفرعية لاتحاد كتاب مصر بالإسماعيلية، ضمن برنامج العودة للجذور والذى تنظمه الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر والباحث مسعود شومان.

وتحدث الشاعر صلاح نعمان، في بداية اللقاء عن مشوار حراجي الأدبي ودوره في إدارة الحركة الثقافية في الإسماعيلية وعلى مستوى الإقليم واهتمامه بفتح آفاق جديدة في الكتابة لقصيدة العامية بداية من قصيدة التفعيلة وحتى قصيدة النثر مشاركًا في كافة الفعاليات الأدبية التي ساهمت في الارتقاء بالحركة الثقافية، مشيرًا إلى أن الشاعر جمال حراجي، كان سببًا في ظهور العديد من الأسماء الأدبية في الحركة الثقافية من خلال دعمه المتواصل للمواهب الإبداعية وهو ما يفعله حتى الآن صدر لحراجي أربعة دواوين منها أول ديوان له بعنوان دمع النواصي عام 1998.



والديوان الثاني "إزاى باخاف" عام 1995 من الهيئة العامة لقصور الثقافة والديوان الثالث "زى ما أكون بتكلم جد" عن سلسلة إبداعات بالهيئة العامة لقصور الثقافة عام 2000 ثم الديوان الرابع "مجرد تخيل" من دار المحروسة للنشر والتوزيع عام 2010، وله تحت الطبع ديوان "مقام الود " ومخطوط رواية وهو رئيس تحرير مجلة المرجان التى تصدر عن الإقليم بالإضافة إلى عمله الصحفي بداية من جريدة الأهالي ثم البديل ثم اليوم السابع والوطن ورئييسًا لقسم الثقافة والفن بجريدة القناة منذ عام 1989 وحتى الآن.



وأكد الشاعر مدحت منير، على دور الشاعر جمال حراجى في الحياة الثقافية بالإضافة إلى قيمة مشروعه الإبداعي في قصيدة العامية المصرية كواحد من أهم شعراء العامية وله تميزه الخاص وصوت منفرد ومتفرد لا يشبه أحد في الساحة الأدبية.

وأضاف الشاعر عبده المصري أن الشاعر جمال حراجى، يستحق أكثر من هذا لدوره الكبير في الحياة الثقافية وأيضًا لمنتجه الأدبي المتميز في قصيدة العامية سواء قصيدة التفعيلة أو النثر وأن هذه الليلة هي احتفاء بحراجي وتكريمًا له وعلى مجلس إدارة نادى الأدب الحالى والذى ترأسه حراجى لعدة دورات أن يقوم بدوره فى دراسة أعمال وإبداعات الشاعر جمال حراجى حيث يمتلك مشروعًا مهمًا في قصيدة العامية .

وأوضحت الدكتورة صفية فرجانى، أن دور حراجي في الحياة الثقافية لم يقتصر على الإبداع الجيد فقط ولكنه أيضًا تضمن الاهتمام بالمبدعين وخاصة الشباب منهم وقدم العديد من الأصوات الأدبية التي تصدرت الآن الساحة الأدبية ولم يبخل على الحياة الثقافية بمجهوده سواء الإعلامي أو الإبداعي والاحتفاء به هو تقدير القيمة الأدبية والإنسانية وشارك في اللقاء الدكتور حسن سلطان، رئيس نادى الأدب والشاعر فهمى عبدالله، سكرتير نادى الأدب والذى أدار اللقاء وفى حضور الشعراء أحمد عليوة وسمير عبدالمحسن وفوزى سعد وإسماعيل الغياتى وإبراهيم محمد ومازن عليان ومحمد حمودة وبلال محمد ومصطفى يونس والدكتور مصطفى النجار.

