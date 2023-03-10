نادى أدب الإسماعيلية يحتفل باليوم العالمى للمرأة بقصر ثقافة الإسماعيلية

نظم نادي أدب الإسماعيلية، التابع لفرع ثقافة إقليم القناة وسيناء الثقافي، برئاسة الكاتب الصحفي جمال حراجي ندوته الأسبوعية، المنعقدة في قصر ثقافة الإسماعيلية، وذلك احتفالا باليوم العالمى للمرأة والاحتفاء بمبدعات الإسماعيلية، وذلك في أمسية شعرية وقصصية.

وتناولت فعاليات الندوة التي أقيمت بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للمرأة عددا من المناقشات حول دور المرأة في الإبداع ورصد النماذج المبدعة في مجال الأدب والفن.

وشهد اللقاء حضور كل من الفنان التشكيلى الكبير عبد الرحمن نور الدين رئيس إقليم القناة وسيناء الأسبق وأحد الذين تخرج على يديه المئات من المبدعين والفنانين، بالإضافة إلى حضور عدد من القيادات الثقافية بإقليم القناة وسيناء الثقافي. كما شارك في فعاليات اللقاء الدكتورة ماجدة عطا نائب رئيس تحرير جريدة القناة، والتي تحدثت عن مشوارها العملي كنموذج ملهم للمرأة المصرية المبدعة.

كما قدمت الدكتورة صفية فرجان شهادة متميزة عن المرأة المبدعة والنجاحات التي تحققت وأيضا دور المجتمع في نجاح المبدعات أو إخفاق مشوارهم الإبداعي، وشاركت من المبدعات والشاعرات كريمة محمد، وشيماء الغياتي، وفاء محمود، وفاطمة حسين، وداليا سعيد، ومن الشعراء الدكتور حسن سلطان، والشاعر خالد صالح، والشاعر سمير قاعود والكاتب نجدي أمين، والشاعر هشام الحلو، والشاعر فوزي سعد، والشاعر محمد الوكيل والشاعر مصطفى يونس، والشاعر أحمد عليوة عضو مجلس إدارة النادى، والمطرب علاء البحار وآخرون.