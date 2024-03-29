اليوم السابع
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الجمعة، 29 مارس 2024 09:49 م
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تحريات لكشف ملابسات سقوط مقاول من عقار بعد خلاف مع آخر بالهرم

الجمعة، 29 مارس 2024 09:41 م
تحريات لكشف ملابسات سقوط مقاول من عقار بعد خلاف مع آخر بالهرم سيارة اسعاف، ارشيفية
كتب بهجت أبو ضيف - كريم صبحى

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يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف ملابسات إصابة مقاول نتيجة سقوطه من عقار عقب خلاف نشب بينه شخص آخر بالهرم، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة مقاول نتيجة سقوطه من عقار في الهرم، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن خلافا نشب بين المقاول وشخص آخر متعلق بشقة مستأجرة، وانتهى الخلاف بسقوط المقاول وإصابته.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

 

 







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