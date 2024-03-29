اليوم السابع
Ads
الجمعة، 29 مارس 2024 06:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

تجهيز أكثر من 2000 وجبة لإفطار الصائمين فى العمرانية

الجمعة، 29 مارس 2024 05:21 م
تجهيز أكثر من 2000 وجبة لإفطار الصائمين فى العمرانية أهالى العمرانية خلال تجهيز الإفطار
كتبت - مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

للعام الثاني على التوالي، يستعد أهالي العمرانية الغربية بمحافظة الجيزة، اليوم الجمعية، لتنظيم مائدة إفطار جماعي، بمشاركة الكبار والشباب والأطفال، تعبيرًا عن فرحتهم بشهر رمضان الكريم.

وقال أحمد عبد القوي أحد أهالي العمرانية الغربية، إنهم اعتادوا منذ العام الماضي على تنظيم مائدة إفطار في شارع الثورة بالعمرانية الغربية، يجتمع عليها الأهالي بكبارهم وصغارهم، تعبيرًا عن فرحتهم بالشهر الكريم.

وأضاف أنهم يستهدفون هذا العام تجهيز ما يزيد عن 2000 وجبة تتكون من فراخ وأرز ومكرونة وبطاطس وكوفتة، مشيرًا إلى أن كل الأهالي شاركوا في تجهيز الوجبات والمائدة سواءًا بالجهد أو المال ليخرج اليوم في أفضل شكل ممكن.

خضار ولحوم
خضار ولحوم

 

جانب من الوجبات
جانب من الوجبات

 

خير ربنا من اللحوم
خير ربنا من اللحوم

 

خلال التجهيزات
خلال التجهيزات

 

خلال حفل الافطار
خلال حفل الافطار

 


 







مائدة إفطار العمرانية

مائدة إفطار

العمرانية

الجيزة

رمضان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة