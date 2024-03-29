بدون متهم.. ولاية "نيو أورلينز" الأمريكية تشهد 8 جرائم قتل غريبة

إعداد أحمد حسني

لكل جريمة متهم يقوم بها مهما صغرت أو كبرت، لكن في حقيقة الأمر أن هناك بعض القضايا خالفت هذه القاعدة ووقعت الجريمة ولم يٌكشف عن الجاني أو المتهم.

حلقات جديد يقدمها اليوم السابع على مدار 30 يوما في شهر رمضان الكريم، يناقش فيها أبرز القضايا التي قيدت " ضد مجهول" ولم يستدل فيها على متهم رغم مرور أعوام عديدة على ارتكابها.

- جرائم أبو الفأس

في عام 1918 بالولايات المتحدة الأمريكية وقعت العديد من جرائم القتل البشعة تحت مسمى "جرائم أبو الفأس".



استيقظ أهالى ولاية "نيو أورلينز" بأمريكا، على جريمة بشعة بعد أن أقدم مجهول على قتل مواطن وزوجته داخل مسكنهما، بطريقة بشعة بعد أن فصل رأسهما عن جسدهما، وكتب الجانى على الحائط " السيد جوزيف سيطيل النوم الليلة"، وتم العثور على أداة الجريمة " فأس" ملىء بدماء الضحايا.

قوات الأمن فشلت فى تحديد الجانى، خاصة بعد ارتكاب القاتل 7 جرائم أخرى بنفس الأسلوب، إلا أن الغريب فى تلك القضايا هو وجود المساكن اللتى تتم بها الجرائم سليمة بالكامل، وكذلك الأموال والمجوهرات لم يفقد منها شىء، مما يدل على أن الجرائم ليست بدافع السرقة، ورغم العديد من الدلائل إلى أن الشرطة فشلت فى العثور على الجانى حتى الآن.