اليابان: استئناف التدريب على متن مروحيات يو إتش 60 بعد تعليقه جزئيا

أحمد علوى

تعتزم قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية استئناف التدريب على الطيران لمروحياتها من طراز "يو إتش-60" بشكل كامل اعتبارا من يوم الاثنين المقبل وذلك في أعقاب حادث تحطم مروحية من نفس الطراز العام الماضي.



وأوضحت قوات الدفاع الذاتي البرية اليابانية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة - أنها اتخذت تدابيرا لمنع تكرار الحادث.



وكانت مروحية من طراز (يو إتش-60) تحطمت قبالة جزيرة "مياكوجيما" التابعة لمحافظة "أوكيناوا" جنوبي اليابان في أبريل عام 2023، ما أدى إلى مقتل الأفراد العشرة الذين كانوا على متنها .



وعلقت قوات الدفاع الذاتي اليابانية في أعقاب الحادث جميع أشكال التدريب على متن الطائرة متعددة الأغراض إلا في نطاق معسكراتها أو المناطق المحيطة بها .. وأشارت إلى أن عطلا في المحرك كان أحد الأسباب وراء وقوع الحادث.



وتنشر قوات الدفاع الذاتى 39 مروحية من هذا الطراز في 7 معسكرات باليابان، حيث أوضحت أنها ستنفذ عمليات التدريب مع اتخاذ كل التدابير الممكنة لضمان سلامة رحلات الطيران .