اليوم السابع
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بتكلفة 3.4مليار جنيه..

القابضة للأدوية: زيادة صادرات الشركات التابعة مرتبط بالانتهاء من مشروع التطوير

الجمعة، 29 مارس 2024 01:00 ص
القابضة للأدوية: زيادة صادرات الشركات التابعة مرتبط بالانتهاء من مشروع التطوير ادوية- أرشيفية
كتب عبد الحليم سالم

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‏كشف مصدر بالشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن الجهود متواصلة للاانتهاء من مشروع التطوير في الشركات التابعة، وبالتالي زيادة الصادرات خلال الفترة المقبلة حيث أن المشروع يركز على تأهيل المصانع وتحقيق شروط التصنيع الجيد؛ مما يمكن المستوردين من الدول الخارجية،  من زيارة المصانع والاطمئنان على حالتها والتأكد بأنفسهم من جودة الدواء المصري.

وتعكف وزارة قطاع الأعمال العام من خلال الشركة القابضة للأدوية على مشروع تطوير لشركاتها التابعة بما يسهم فى تحسين منتجاتها بشكل عالمى يتناسب مع مواصفات التصنيع الجيد Good manufacturing practice

وبحسب المصدر فإن التأخر في التنفيذ خلال الفترة السابقة كان نتيجة عدم وجود سيولة فى الشركات لتمويل المشروع وبالتالي، تم توقيع عقود تمويلات لتطوير شركات الأدوية التابعة للوزارة، بمبلغ 3.4 مليار جنيه، بهدف التوافق مع متطلبات التصنيع الجيدGMP بالشركات بما يسهم في تمكين الشركات من زيادة حصتها السوقية محليا والتوسع في التصدير للخارج..

ومن المقرر أن تغطي حزمة التمويلات، جميع المتطلبات التمويلية للشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، بما يشمل تمويل مشروعات التوافق مع اشتراطات التصنيع الجيد GMP الأمر الذي يسهم في زيادة صادراتها للأسواق الخارجية، وكذلك منح تمويلات مصرفية لأغراض تمويل رأس المال العامل للشركات التابعة.

‏أشار المصدر أن ملف التصدير من اهم الملفات التي تركز عليها وزارة قطاع الأعمال العام حيث يمثل ضعف التصدير  نقطة الضعف في القابضة للأدوية والشركات التابعة،  وبالتالي فإنه من المتوقع فورا الانتهاء من مشروع التطوير أن تنمو الصادرات بنسبة كبيرة وتستعيد الشركات حصلتها التصديرية في الخارج كما كان في السنوات السابقة تجنبا لتغيير قيادات الشركات حال عدم الوصول لتحقيق هدف الصادرات .







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