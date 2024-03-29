الفريق أسامة ربيع: متحف قناة السويس ذاكرة القناة وشاهد على أحداثها وإنجازاتها

الإسماعيلية- صبرى غانم

تفقد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، اليوم الجمعة، متحف قناة السويس، للوقوف على سير العمل، والتعرف على ردود أفعال رواد المتحف وانطباعاتهم خلال فترة الافتتاح التجريبي.

وأكد رئيس الهيئة على الأهمية الكبيرة التي يمثلها متحف قناة السويس في حفظ وتوثيق تاريخ القناة وتسجيل لحظاتها الفارقة وأحداثها الهامة وما مرت به من تحديات على مدار تاريخها ليظل المتحف ذاكرة القناة وشاهدا على ماعاصرته وما تشهده من أحداث.

وخلال تواجده بالقاعة المخصصة لسرد وقائع ملحمة تعويم سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN"، حرص الفريق ربيع على توجيه التحية للعاملين بالهيئة وتهنئتهم بذكرى "يوم التفوق" الذي يوافق ذكرى نجاح تعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة "EVER GIVEN"، والتي باتت علامة فارقة في قدرة الهيئة على مجابهة التحديات بكفاءة واقتدار.

وأوضح رئيس الهيئة أن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" أثبتت لمجتمع الملاحة الدولي جاهزية القناة للتعامل مع المواقف الطارئة بفضل ما تزخر به من خبرات متراكمة في مجال الإنقاذ البحري.

وشدد الفريق ربيع على أن تعويم سفينة الحاويات "EVER GIVEN" ملحمة مصرية تمت بأيادي مصرية، ووحدات ومعدات مصرية، وفكر مصري خالص بابتكار أسلوب جديد في أعمال الإنقاذ البحري باستخدام التكريك لأول مرة وهو الإنجاز الذي حظى بالعديد من الإشادات الدولية وجاوز توقعات الخبراء والمتخصصين في مجال النقل البحري.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" كانت أزمة مركبة وغير مسبوقة تكللت جهود إدارتها بالنجاح بفضل بطولة القائمين على أعمال الإنقاذ والدعم الكامل من القيادة السياسية ومتابعته الدورية لجهود حل الأزمة على مدار الساعة.

وأعرب الفريق ربيع عن أمله في عودة الاستقرار مرة أخرى إلى منطقة البحر الأحمر وانتظام سلاسل الإمداد العالمية، مؤكدا أن قناة السويس تستمر في تقديم خدماتها للسفن العابرة رغم التحديات الراهنة التي تثبت أن قناة السويس ستظل الممر الأسرع والأقصر والأكثر استدامة مقارنة بالطرق البديلة التي لا تحقق وفرا في الوقت والمسافة واستهلاك الوقود وتتسبب في أضرار بيئية بالغة لايمكن تجاهلها.

شملت الجولة التفقدية بالمتحف، قاعات العرض المتحفي، وأماكن العرض الخارجية، بالإضافة إلى منطقة الخدمات الملحقة بالمتحف.



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