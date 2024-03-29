التليفزيون الجزائرى: نواصل جهود إجلاء مواطنينا العالقين فى غزة

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أكدت الجزائر مواصلة بذل مجهودات حثيثة قصد التكفل بعملية إجلاء الرعايا الجزائريين العالقين في غزة بالرغم من الصعوبات والعراقيل التي تعرفها هذه العملية، وذلك بالتعاون مع السلطات المصرية والهلال الأحمر الفلسطينى واللجنة الدولية للصليب الأحمر، حسبما أفاد التلفزيون الجزائري الرسمي.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن الجزائر تقوم بهبة تضامنية واسعة، حيث جهزت أسطولًا جويا لتقديم مساعدات إنسانية للعالقين بـغزة من أجل التخفيف من معاناتهم.

وأضاف أن العملية مستمرة وسيتبعها الأسبوع القادم إيفاد مساعدات إنسانية إضافية.

وكانت السلطات الجزائرية قد أعلنت فى وقت سابق من الخميس إجلاء 45 طفلا فلسطينيا و6 جزائريين جرحى إليها، بالإضافة إلى مرافقيهم على متن طائرتين تابعتين للقوات الجوية الجزائرية مجهزتين طبيا.

وبحسب وسائل إعلام جزائرية، "تأتي هذه العملية تنفيذا لمبادرة الرئيس تبون الهادفة للتكفل بعلاج 450 طفلا فلسطينيا مصابا بجروح جراء القصف الصهيوني الهمجي الذي طال المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة".

وقد أقلعت الطائرتان من مطار القاهرة بالعاصمة المصرية، وحطتا بمطار بوفاريك العسكري.

ووفقا لمبادرة تبون: "سيتم التكفل بالأطفال الفلسطينيين، على مستوى المستشفيات العسكرية ونوادي الجيش بالجزائر حيث تم توفير كافة الإمكانيات والوسائل لإنجاح هذه العملية ذات الطابع الإنساني".