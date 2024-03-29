التحقيقات فى واقعة مقتل شاب على يد صديقه بدار السلام: قتله بمفك بسبب خلافات مالية

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة مقتل عاطل على يد صديقه بمنطقة دار السلام، عن تفاصيل جديدة فى الواقعة، حيث تبين أن مشادة كلامية نشبت بينهما على خلفية نزاع مالى، قام كلا منهما بالتعدى على الاخر، ما أثار حفيظة المتهم فقرر الانتقام من صديقه الضحية.

واوضحت التحقيقات أن المتهم احرز سلاحا أبيض "مفك"، وتوجه إلى مكان تواجد المجنى عليه، وما أن شاهده هجم عليه وسدد له عدة طعنات نافذة سقط على الأرض غارقا فى دمائه، وفارق الحياة قبل نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع أحد الأشخاص قتيلا خلال مشاجرة بينه وبين أحد أصدقائه، على الفور انتقل رجال الأمن، وتبين أن الجثة لشاب فى العقد الثالث من العمر، كما تبين من خلال الفحص الأولي أن الضحية به طعنات متفرقة بمنطقة الصدر.

وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه، وأنه نشبت بينهما مشادة كلامية على خلفية وجود خلافات مالية بينهما، تعدى كلا منهما على الآخر، ما أثار حفيظة المتهم وقرر التخلص من صديقه القتيل.

وبأعداد الأكمنة اللازمة، تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهة اعترب بارتكاب الجريمة.