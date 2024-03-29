اضطراب خطط سفر ملايين البريطانيين فى عطلة عيد الفصح بسبب العاصفة نيلسون

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "إندبندنت" إن ملايين البريطانيين الذين يسافرون عبر الطرق أو الخارج لقضاء عطلة عيد الفصح يواجهون اضطرابا كبيرا فى السفر، حيث أدت العاصفة ويلسون إلى جعل الطائرات غير قادرة على الهبوط، وألغيت رحلات القطارات وحدث تأخير كبير لركاب العبارات.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 2.6 مليون رحلة بالسيارة متوقعة اليوم الجمعة، الذى يواكب الجمعة العظيمة، فى حين من المقرر أن يسافر نحو مليونى بريطانى إلى الخارج. إلا أن الخطط تحطمت مع هبوب رياح قوية من العاصفة التى تحمل اسما إسبانياً، والتى ضربت مع بداية عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، وصدرت مئات التحذيرات من الفيضانات وحالات تأهب عبر المملكة المتحدة.

وذكرت شركة العبارات DFDS أن خدماتها فى كينت كانت تعمل فى ظل تأخيرات بسبب الرياح القوية فى القناة بوم الخميس، مع بدء عطلة عيد الفصح. وشوهدت طوابير طويلة صباح الجمعة، حيث أبلغ ميناء دوفر عن تأخيرات لأكثر من ساعة.

وفى الوقت نفسه، تم تحذير الركاب المتجهين إلى مطار لندن ستانستيد، رابع أكثر المطارات ازدحامًا في المملكة المتحدة، من السفر من شارع ليفربول فى لندن بعد سقوط شجرة أسقطت الأسلاك العلوية، مما أثار مخاوف من تفويت الرحلات الجوية.

وأظهرت لقطات مثيرة طائرة تابعة لشركة إيزى جيت وهى تتمايل على المدرج قبل أن تلغى الهبوط فى مطار جاتويك يوم الخميس. لقد تمكنت من الهبوط بنجاح بعد 10 دقائق.