أوقاف كفر الشيخ: افتتاح 3 مساجد والالتزام بالخطبة الموحدة

كفر الشيخ- محمد سليمان

افتتحت مديرية الأوقاف بكفر الشيخ، 3 مساجد، مسجد طلبة سعد، بقرية الزوايدة، بأوقاف سيدي سالم، ومسجد الشرفاء بقرية الشرفاء بالساحلي القبلي، بأوقاف بلطيم ،موسجد السحايت الكبير بقرية السحايت، بأوقاف الحامول، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعه، وزير الأوقاف، وإشراف الشيخ عطا بسيونى وكيل الوزارة، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة.

وتمت الافتتاحات تمت في جو يسوده البهجة والفرح والسرور بحضور الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة، والشيخ أشرف الطرينى، مدير إدارة بلطيم، والدكتور عبد الصمد أحمد عبد العزيز، مدير إدارة الحامول شرق، والدكتور محمد عيسى، مدير إدارة سيدي سالم شرق، وعدد من التنفيذيين والصحفيين وأعضاء مجلس النواب والشورى وعلماء الأزهر والأوقاف وجماهير غفيرة من رواد هذه المساجد الكرام.

وأكد الشيخ عطا بسيوني وكيل الوزارة ، أن جميع المساجد التزمت بالخطبة الموحدة بعنوان ( فضل العشر الأواخر من رمضان والتماس ليلة القدر فيها)، مشيراً إلى أن العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك أيام خير وبركة ورحمة ومغفرة، فما أسعد من تعرّض لنفحاتها والتمس بركاتها، فأحسن ختام الشهر الكريم مقبلا على ربه جل وعلا، مجتهدا في طاعته، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: (إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامٍ دَهْرَكُمْ نَفَحَاتٍ فَتَعَرَّضُوا لَهَا لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ يُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لَا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا)، ويقول صلى الله عليه وسلم: (وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالخَوَاتِيمِ).

وأَضاف أن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يحتفي بالعشر الأواخر من رمضان أي احتفاء، حيث تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر من رمضان ما لا يجتهد في غيره»، فكان صلوات ربي وسلامه عليه إذا دخل العشر أحيا ليله وأيقظ أهله للصلاة.

وذكر أن من أفضل أعمال العشر الأواخر من شهر رمضان قيام الليل فهو سبيل المتقين إلى رضا رب العالمين، حيث يقول الحق سبحانه: {إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا أَتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ *وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}، وهو من أخص صفات المؤمنين.

وتابع بأنه ينبغي للمسلم أن يجد ويجتهد في العبادة في العشر الأواخر من رمضان بكثرة الصلاة وقراءة القرآن والذكر والاستغفار بقصد التعرض لعفو الله ورحمته ورضوانه، وأيضاً لعله يوافق ليلة القدر فلا يشقى بعدها أبداً، وهي ليلة أخفيت في العشر الأواخر من رمضان ليجتهد طالبوها في هذه الفترة فعن عُبَادَةُ بْن الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يُخْبِرُ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، فَتَلاَحَى رَجُلاَنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَالَ « إِنِّى خَرَجْتُ لأُخْبِرَكُمْ بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ ، وَإِنَّهُ تَلاَحَى فُلاَنٌ وَفُلاَنٌ فَرُفِعَتْ وَعَسَى أَنْ يَكُونَ خَيْرًا لَكُمُ الْتَمِسُوهَا فِى السَّبْعِ وَالتِّسْعِ وَالْخَمْسِ »، رواه البخاري، باب الإيمان.

وقد أكد وكيل الوزارة أن جميع المساجد قد التزمت بالخطبة الموحدة وبالوقت المحدد على مستوى المحافظة ولم يتم رصد أى مخالفات ولله الحمد، سائلاً الله تعالى أن يديم علينا نعمة افتتاح المساجد وتعميرها وتشيدها والحفاظ عليها، كما نسأله سبحانه أن يحفظ مصر وأهلها وأن يجعلها في أمانه وضمانه واحة للأمن والأمان والاستقرار.



الحضور خلال افتتاح المساجد



الشيخ عطا بسيوني وكيل وزارة أوقاف كفر الشيخ