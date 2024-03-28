تعليم كفر الشيخ تكرم المشاريع الفائزة فى معرض العلوم والهندسة 2024.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

كرم الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، الطلاب والمشرفين الفائزين في معرض العلوم والهندسة، لحصد مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ على 14 مركز من إجمالي 21 مركز تتنافس عليها جميع المديريات المشاركة على مستوى الجمهورية، ومنهم 3 مشاريع تمثل مصر في المنافسات الدولية بالولايات المتحدة الأمريكية، بناء على توجيهات محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور عدد من أولياء الأمور الكرام الذين حرصوا على مشاركة أبنائهم فرحتهم، وتم توزيع شهادات الشكر والتقدير للطلاب الفائزين، وهم الطالبة جنى محسن صلاح الدين والطالبة تسنيم خالد الفائزتان بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، والطالب خالد محمد عبدالنبي، والطالبة مرام يوسف، الفائزان بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية، والطالب يوسف محمد، الطالبة سارة ربيع، الفائزان بجائزة خاصة والطالب عبدالرحمن زكي الفائز بجائزة خاصة.

ووجه وكيل المديرية الشكر والتقدير للمنسقين لدورهم المميز فيما تحقق من إنجاز وهم، منار محمد محمود، وسامية فؤاد الزيات، ماجد فكري، مدير مدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، ودعاء أحمد يونس ،منسق إدارة شرق كفرالشيخ، وإيمان محمود الخميسي، منسق إدارة الحامول التعليمية، وفاطمة الزهراء الحداد، منسق إدارة بلطيم التعليمية، وسارة محمد إسماعيل، منسق إدارة برج البرلس التعليمية.



تكريم طالبتين متميزتين



تكريم طالبين متميزين



تكريم مشرفة متميزة



جانب من التكريم



جانب من المكرمين