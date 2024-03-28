وكيل تعليم قنا يكرم الطالبة الثالثة على الجمهورية فى حفظ القرآن الكريم

قنا صابر سعيد

كرم الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، الطالبة مريم حسن محمد الحاصلة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في حفظ القرآن الكريم كاملاً بالمسابقة التي أشرف عليها مكتب مستشار مادة اللغة العربية والتربية الدينية بالوزارة.

حضر التكريم محمد مبارك، موجه أول اللغة العربية، أسامة قدوس مصطفى، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمديرية وأشرف إلياس، مدير مدرسة عبد الله القرشي الإعدادية المشتركة بقنا.



وهنأ محمد السيد، مريم حسن لما وصلت إليه من مرتبة وشرف بحفظ ربيع القلوب ونور العقول، ولفت أن احتفاء المديرية بمريم وبكل من يجتهد وينجح في الحفظ في هذا الشهر الفضيل وهو شهر القرآن، يعزز حب القرآن الكريم و تعظيمه وحب الرسول صلى الله عليه وسلم في نفوس البراعم الناشئة وكذلك يسمو بروح الحافظ ويهذب سلوكه و يزيد من طموحه.



وأثنى وكيل الوزارة، على مجهودات توجيه عام اللغة العربية بقيادة الدكتور محمد مصطفى، الموجه العام، وأعضاء التوجيه في الحث على حفظ كتاب الله و تنمية المواهب المتميزة في حفظ القرآن الكريم والسنة النبوية بين أبنائنا الطلبة من خلال المسابقة التي نظمتها المديرية في الفصل الدراسي الاول و تم تصعيد مريم من خلالها للمنافسة الوزارية.