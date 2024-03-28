الوحدة المحلية بقنا: حملات إزالة للإعلانات المخالفة وغير المرخصة بالميادين

قنا صابر سعيد

عقدت الوحدة المحلية بمدنية قنا، اليوم الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي لمركز ومدينة قنا، وبحضور ممثلى الجهات التنفيذية ورؤساء الوحدات القروية.



وأوضحت الوحدة المحلية، أن الاجتماع تناول الحملات الإعلانية التي قامت بها الوحدة المحلية على كافة الشوارع والميادين والطرق العامة للتأكد من خلوها من أي مظاهر للتعدى والإعلانات المخالفة وغير المرخصة، وتناول الإجراءات التى تمت بخصوص تنفيذ الإزالات الفورية لكافة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة المعتدى عليها لما يمثله من إهدار للثروة القومية للدولة.



وتناول الاجتماع، الإجراءات التى قامت بها الوحدة المحلية بقنا والوحدات القروية بخصوص حملات النظافة اليومية ورفع المخلفات والقمامة حفاظاً على البيئة المحيطة والصحة العامة للمواطنين، وعرض عمليات التطوير والتجميل بمدينة قنا والاهتمام بالحدائق والمتنزهات وزراعة نباتات الزينة.



وشددت الوحدة المحلية على الحملات التموينية على المحلات التجارية طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، وضرورة تشديد الحملات البيطرية بمركز قنا للقضاء على الكلاب الضالة.