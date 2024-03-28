وزيرا خارجية سلطنة عمان وفلسطين يبحثان المستجدات على الساحة الفلسطينية

مسقط (أ ش أ)

بحث وزير الخارجية العمانى بدر بن حمد البوسعيدى، خلال اتصال هاتفى اليوم الخميس، مع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينى رياض المالكى، الأوضاع والمستجدات التى تشهدها الساحة الفلسطينية والظروف المأساوية التى يعيشها قطاع غزة جرّاء الاحتلال اللامشروع لفلسطين والعدوان الغاشم من قبل إسرائيل.

وأكّد البوسعيدى، خلال الاتصال الهاتفى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أهمية توحيد الصف وتثبيت التلاحم بين كافة القوى والأطراف الفلسطينية في سبيل مواجهة مختلف التحدّيات وتحقيق المصالح العليا للدولة الفلسطينية المستقلة.

من جانبه، أعرب المالكي عن تقدير الجانب الفلسطيني لجهود سلطنة عُمان في دعم القضية والحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل واللقاءات السياسية والقانونية بما في ذلك مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية، بشأن الممارسات الإسرائيلية المنافية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.