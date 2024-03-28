وزارة العدل تعلن ارتفاع عدد المحاكم فى مصر لـ320 فى 2023

كتب إبراهيم قاسم

أكدت وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، خلال تقريرها السنوي لعام 2023 الخاص بمؤشرات الأداء لقطاعات الوزارة المختلفة، حرص الوزارة على الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري وتحسين مستوى معيشته وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشارت الوزارة في تقرير مؤشر الأداء إلى أنها أخذت على عاتقة منذ تطوير منظومة العدالة في مصر تنفيذ محور تطوير البنية التحتية حيث بلغ اجمالى المشروعات المنفذة في لتطوير البنية التحتية 185 مشروع.



البنية التحتية

ويتمثل التوزيع الجغرافي لكافة مشروعات في 78 مشروع بوجه بحري، و43 في وجه قبل و52 مشروع بمحافظات المنطقة المركزية، و12 مشروع لمحافظات القناة وسيناء، بينما بلغ اجمالى التوزيع الجغرافي للمشروعات الخاصة بمقار المحاكم نحو 51 مشروع موزعين كالتالي: 23 في الوجه البحري و13 في الوجه القبلي و 12 في محافظات المنطقة المركزية و3 لمحافظات القناة وسيناء.



مقار المحاكم

وأضاف تقرير وزارة العدل الى ارتفاع عدد مقار المحاكم خلال الفترة من 2014 الى 2023، حيث بلغت عدد المقرات في 2014 ما يقرب من 291 محكمة، بينما في عام 2023 بلغت نحو 320 محكمة وذلك بارتفاع قدره 29 محكمة.



مقار المحاكم فى 2023

وكانت وزارة العدل تمكنت وفقا لمؤشرات الأداء في الرقمنة من تحقيق العديد من الإنجازات حيث بلغ عدد الدعاوى التي تم إقامتها عن بعد بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية 7781 دعوى، بينما بلغ عدد المحاكم ومأمورياتها التي تم ميكنة العمل الإداري بها من خلال المكاتب الامامية 26 محكمة، فيما تم ارشفة القضايا المدنية بنسبة 100% في عدد 6 محاكم.

كما تم تطبيق نظام رقمنة المحاكم المدنية في 17 محكمة ومأمورية، وتم تشغيل 11 وحدة إصدار محررات وزارة العدل عن بعد، بجانب تشغيل 31 مركز لخدمات مصر المتنقلة و16 محكمة مفعل بها مشروع ميكنة دورة عمل المطالبات القضائية.

وبلغ عدد فروع التوثيق التي تعمل خلال الفترة المسائة من الساعة 5 وحتى 9 مساء نحو 90 فرع توثيق، وبلغت عدد المعاملات الصادرة عن كافة فروع التوثيق التابعة للشهر العقارى خلال الفترة المسائية من الساعة 5 وحتى 9 مساء نحو 870383 معاملة.

وبلغت عدد فروع التوثيق المستحدثة نحو 69 فرع توثيق، بينما بلغ عدد المستفيدين من تطبيق الهاتف المحمول "أرغب في عمل توكيل" ما يقرب من 683066 مستفيد.

وفازت 3 فروع توثيق بجائزة مصر للتميز الحكومى.

ورصد تقرير مؤشرات الأداء فيما يخص تمكين المرأة أنه تم ولأول مرة تعيين قاضية رئيس محكمة ابتدائية وذلك بمحكمة حلون الابتدائية، ولأول مرة تم تشغيل قاضية رئيس لمحكمة القاهرة الاقتصادية، بجانب تعيين 11 قاضية على منصة القضاء العادى، ولأول مرة تعيين قضائية مساعدا لرئيس محكمة ابتدائية وذلك بمحكمة القاهرة الجديدة الابتدائية.