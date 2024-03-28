هيئة الدواء تكشف النظام الغذائى لمرضى الضغط المرتفع فى شهر رمضان

كشفت هيئة الدواء، عن سلسة من النصائح الغذائية الهامة لمرضى الضغذ المرتفع فى شهر رمضان تضمنت:
- اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات.
- ركز على الأغذية الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخبز- الأسمر والشوفان.
- ركز على الأغذية الغنية بالأوميجا 3 مثل الأسماك وزيت الزيتون.
- قلل كمية الملح المضاف للطعام واستبدله بالتوابل والليمون.
- ركز على مصادر البوتاسيوم مثل الموز والمشمش والتمر.
- تجنب الأغذية الغنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء والمقليات.
- تناول منتجات الألبان قليلة أو خالية الدسم.
- تجنب السكريات والمشروبات الغازية.
- تجنب شرب مشروب مستخلص عرق السوس
(لأن ذلك قد يسبب ارتفاع ضغط الدم).
نصائح غذائية
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