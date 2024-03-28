اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مارس 2024 11:25 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

هيئة الدواء تكشف النظام الغذائى لمرضى الضغط المرتفع فى شهر رمضان

الخميس، 28 مارس 2024 10:31 ص
هيئة الدواء تكشف النظام الغذائى لمرضى الضغط المرتفع فى شهر رمضان هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت هيئة الدواء، عن سلسة من النصائح الغذائية الهامة لمرضى الضغذ المرتفع فى شهر رمضان تضمنت:

- اتباع نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات.

- ركز على الأغذية الغنية بالألياف مثل الحبوب الكاملة والخبز-  الأسمر والشوفان.

- ركز على الأغذية الغنية بالأوميجا 3 مثل الأسماك وزيت الزيتون.

- قلل كمية الملح المضاف للطعام واستبدله بالتوابل والليمون.

- ركز على مصادر البوتاسيوم مثل الموز والمشمش والتمر.

- تجنب الأغذية الغنية بالدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء والمقليات.

- تناول منتجات الألبان قليلة أو خالية الدسم.

- تجنب السكريات والمشروبات الغازية.

- تجنب شرب مشروب مستخلص عرق السوس
(لأن ذلك قد يسبب ارتفاع ضغط الدم).

نصائح غذائية
نصائح غذائية


 







هيئة الدواء

ضغط الدم المرتفع

نصائح غذائية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة