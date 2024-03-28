اليوم السابع
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الخميس، 28 مارس 2024 08:22 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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هتشم ريحة السمك وانت عندك.. جربت تاكل سمك مشوى على البلاطة فى الإسماعيلية؟

الخميس، 28 مارس 2024 08:00 م
هتشم ريحة السمك وانت عندك.. جربت تاكل سمك مشوى على البلاطة فى الإسماعيلية؟ شوى الأسماك على البلاطة
الإسماعيلية- صبرى غانم

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أجرى تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا، من داخل احد محلات شوى الأسماك فى سوق الإسماعيلية الجديد للأسماك فى طريق البلاجات، وتناول البث مراحل شواء الأسماك ولماذا يتم تفضيل شوى الأسماك على البلاطة دون شوى الصاج.

وقال هانى محمد صاحب أحد محلات شوى الأسماك فى الإسماعيلية: أعمل فى شوى أسماك البلاطة منذ 45 عام ومهنة شوى البلاطة لها أصول، مضيفا أن شوى البلاطة يجعل السمك مذاقه أفضل من مذاق شوى الصاج، ويفضل اهالى محافظات القناة شوى البلاطة منذ عشرات السنين.

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الشوى على البلاطة

 

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شوى الاسماك

 







الاسماعيلية

شوى البلاطة

شوى الاسماك

سوق الاسماك بالإسماعيلية

سوق اسماك الاسماعيلية




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