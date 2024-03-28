هبوط قطاعات البورصة بجلسة الخميس على رأسها "الاتصالات" بنسبة 3.6%

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، على رأسها الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 3.6%، أعقبه قطاعات الرعاية الصحية والأدوية، وخدمات النقل والشحن، والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 2.4%، يليهم قطاع البنوك بنسبة 2.3%، وانخفض قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.8%، وهبط قطاعا المقاولات والإنشاءات الهندسية، والخدمات التعليمية بنسبة 1.7%.

كما هبط قطاعا الموارد الأساسية، والخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.5%، ونزل قطاع العقارات بنسبة 1.2%، ثم قطاعا الطاقة والخدمات المساندة، والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 1.1%، وأخيرًا قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة، والسياحة والترفيه بنسبة 0.9%، 0.5%، على التوالي، فيما ارتفع قطاع مواد البناء وحيدًا بنسبة 0.01%.

وكانت البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 42 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.859 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 523.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.9 ألف عملية لعدد 203 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 80.79% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.59%، والعرب على 10.62%، واستحوذت المؤسسات على 35.72% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 64.27%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 4.9 مليون جنيه، 258.5 مليون جنيه، 275.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 425.6 مليون جنيه، 38.3 مليون جنيه، 75.4 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.36% ليغلق عند مستوى 27559 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 33561 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.31% ليغلق عند مستوى 11744 نقطة.



كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 6399 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.96% ليغلق عند مستوى 9079 نقطة، فيما قفز مؤشر تميز بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 7170 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى 1521 نقطة.