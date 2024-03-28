اليوم السابع
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تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع

الخميس، 28 مارس 2024 10:18 ص
تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة نهاية الأسبوع البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس،  نهاية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 27802 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.65% ليصل إلى مستوى 33755 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.83% ليصل إلى مستوى 11802 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 6470 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.16% ليصل إلى مستوى 9153 نقطة.

 







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