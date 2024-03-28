مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية بيوم اليتيم

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات احتفالًا بيوم اليتيم، وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والقيادات الأمنية ونواب البرلمان ومنظمات المجتمع المدنى .



وكما تحتفل الدولة المصرية كل عام بيوم اليتيم، حرصت المكتبة هذا العام على الاحتفال بشكل مختلف من خلال مشاركة مجموعة من الأطفال من دور الرعاية لتقديم عمل مسرحي استعراضي، بهدف تشجيعهم على تنمية مهاراتهم المختلفة وتقوية شخصياتهم والمساعدة في تعزيز وتطوير ثقتهم في أنفسهم وقدراتهم الإبداعية، كما تم تقديم مجموعة من ورش العمل والأنشطة الترفيهية والثقافية التفاعلية للأطفال والنشء لتنمية قدراتهم العقلية والثقافية.

وتأتي تلك الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء في دور الرعاية الاجتماعية، وتقديم الدعم المعنوي والثقافي ومنحهم الفرصة للتعبير عن مواهبهم، وذلك من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.