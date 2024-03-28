اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مارس 2024 05:21 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية بيوم اليتيم

الخميس، 28 مارس 2024 05:08 م
مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية بيوم اليتيم احتفالية يوم اليتيم بمكتبة الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبتي الطفل والنشء بقطاع المكتبات احتفالًا بيوم اليتيم، وذلك بحضور الدكتور أحمد زايد؛ مدير مكتبة الإسكندرية، والقيادات الأمنية ونواب البرلمان ومنظمات المجتمع المدنى .


وكما تحتفل الدولة المصرية كل عام بيوم اليتيم، حرصت المكتبة هذا العام على الاحتفال بشكل مختلف من خلال مشاركة مجموعة من الأطفال من دور الرعاية لتقديم عمل مسرحي استعراضي، بهدف تشجيعهم على تنمية مهاراتهم المختلفة وتقوية شخصياتهم والمساعدة في تعزيز وتطوير ثقتهم في أنفسهم وقدراتهم الإبداعية، كما تم تقديم مجموعة من ورش العمل والأنشطة الترفيهية والثقافية التفاعلية للأطفال والنشء لتنمية قدراتهم العقلية والثقافية.

وتأتي تلك الاحتفالية في إطار دور مكتبة الإسكندرية الفعَّال والرائد لخدمة فئات المجتمع المختلفة، حيث أنها تولي اهتمامًا خاصًّا بالطفل والنشء في دور الرعاية الاجتماعية، وتقديم الدعم المعنوي والثقافي ومنحهم الفرصة للتعبير عن مواهبهم، وذلك من خلال الفعاليات المختلفة والأنشطة المقدمة بشكل مستمر لهم؛ لتشجيع القراءة وتنمية المواهب والمهارات الحياتية والفكرية لنشر الوعي والمعرفة، والاهتمام بالتعليم الإبداعي والتفاعلي والثقافي.







الاسكندرية

مكتبة الاسكندرية

يوم اليتيم

تنمية المواهب




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة