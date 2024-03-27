اليوم السابع
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مكتبة الإسكندرية تُصدر كتاب «متصوفة الإسكندرية ومنشآتهم المعمارية فى العصر الإسلامى»

الأربعاء، 27 مارس 2024 03:08 م
مكتبة الإسكندرية تُصدر كتاب «متصوفة الإسكندرية ومنشآتهم المعمارية فى العصر الإسلامى» مكتبه الاسكندريه
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط Alex Med بقطاع البحث الأكاديمي، صدور كتاب «متصوفة الإسكندرية ومنشآتهم المعمارية في العصر الإسلامي» تأليف د. أيمن الجوهري.

 

يتناول الكتاب جانبًا مهمًا من تاريخ مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي والعصر الحديث، حيث يبدأ الكتاب بمحاولة التعرف على أسباب ارتباط العلماء والزهاد والصالحين وإقامتهم بمدينة الإسكندرية خاصة الوافدين من بلاد المغرب.

 

ويعرض الكتاب في الفصل الأول مفهوم التصوف الإسلامي ونشأته ومراحل تطوره بالإضافة إلى المؤثرات الفكرية التي أثرت فيه. بينما يتناول الفصل الثاني التصوف والمتصوفة بمدينة الإسكندرية من القرن ٦-١٣هـ/ ١٢- ١٩م. وأخيرًا يأتي الفصل الثالث للحديث عن منشآت التصوف بمدينة الإسكندرية كالرباطات والخانقاوات والتكايا والقباب الضريحية مستعينًا بالوثائق والمصادر التاريخية.

 

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