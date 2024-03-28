مطار مرسى علم الدولى يستقبل 4 رحلات دولية اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الخميس، 4 رحلات طيران دولية أوروبية ضمن 147 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى غدا الجمعة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى توصيلهم لمحل إقامتهم.

وتبين من كشوف رحلات الطيران اليوم أنه من المقرر أن يستقبل المطار 4 رحلات طيران من دول مختلفة منه رحلتين من المطارات الألمانية، ورحلة من مطار العاصمة التشيكية براغ، ورحلة من دولة سلوفاكيا.



ويذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع 147 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول مختلفة أهمها من التشيك وبولندا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول المختلفة، حيث يتم تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للوافدين للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.