اليوم.. مطار مرسى علم الدولى يستقبل 6 رحلات أوروبية

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأربعاء، 6 رحلات طيران دولية أوروبية ضمن 147 رحلة يستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى حتى الجمعة المقبل، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم أرض المهبط حتى توصيلهم لمحل إقامتهم.

وتبين من كشوف رحلات الطيران اليوم أنه من المقرر أن يستقبل المطار 6 رحلات طيران من دول مختلفه منها 3 رحلات من المطارات الألمانية، و3 رحلات من مطار العاصمة التشيكية براغ.

ويذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل خلال الأسبوع 147 رحلة طيران دولية أوروبية تصل من عدة دول مختلفة أهمها من التشيك وبولندا وألمانيا وهولندا وإيطاليا وبلجيكا وغيرها من الدول المختلفة، حيث يتم تقوم السلطات المختصة بتسهيل الإجراءات للوافدين للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.