مصرع طفلتين مختنقتين داخل الحمام بسبب استنشاق غاز أول أكسيد الكربون بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى سوهاج العام طفلتين مصابتين بحالة إختناق وتوفيتان أثناء محاولة إسعافهما حيت تبين أن سبب الإختناق قيام الطفلتين بالاستحمام، ومع تزايد كثافة بخار الماء بالحمام حدثت إصابتهن التي أودت بحياتهن.

ترجع الواقعة عقب تلقى الأجهزة المعنية بلاغا من مستشفى سوهاج العام يفيد بوصول طفلتين مصابتين بحالة إختناق وفارقن الحياة أثناء محاوة إسعافهن وتم التحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين وصول الطفلة ر . ع . ش . ع 5 سنوات ونجلة عمها الطفلة هايدى . ح . ش . ع 5 سنوات مصابتين بحالة إختناق بسبب تزايد بخار الماء بالحمام أثناء الإستحمام.

وبسؤال والد الأولى وعم الثانية المدعو ع . ش . ع . ا 40 سنة حاصل على الثانوية الأزهرية ومقيم بذات الناحية أفاد بأن الطفلة الثانية تقيم طرفه نظرا لوفاة والدها وحال قيام الطفلتين بالاستحمام بدورة مياه السكن الخاص به حدث لهن حالة إختناق نتيجة بخار المياه ونفى الشهبة الجناية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثتين بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة إستنشاق غاز أول أكسيد الكريون ونفى الشبهة الجنائية تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.