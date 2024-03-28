اليوم السابع
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محافظ القليوبية يتفقد موقع حادث اصطدام تريلا بالسور على الطريق الزراعى

الخميس، 28 مارس 2024 11:14 ص
محافظ القليوبية يتفقد موقع حادث اصطدام تريلا بالسور على الطريق الزراعى جانب من تفقد المحافظ لموقع الحادث
القليوبية إبراهيم سالم

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تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، يرافقه اللواء أحمد جميل رئيس مدينة طوخ، اليوم الخميس، موقع الحادث المروري الذي وقع على الطريق الزراعي أعلي نفق الحدادين بمدينة طوخ، والذي أسفر عن كسر بالسور الحديدي للنفق، ولم يحدث أى إصابات.

ووجه المحافظ، بضرورة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري، وسرعة إصلاح السور الحديدي للنفق، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المارة والسيارات على الطريق.

كما شدد على ضرورة تكثيف الحملات المرورية على الطريق الزراعي لضبط المخالفات والحد من الحوادث المرورية، مؤكدا على حرص المحافظة على سلامة المواطنين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطرق والحد من الحوادث المرورية.

السيارة المتسببة بالحادث
السيارة المتسببة بالحادث

 

المحافظ بموقع الحادث
المحافظ بموقع الحادث

 

 

المحافظ يتفقد موقع الحادث
المحافظ يتفقد موقع الحادث

 

 

تفقد السيارة المتسببة بالحادث
تفقد السيارة المتسببة بالحادث

 

 

خلال تفقد موقع الحادث
خلال تفقد موقع الحادث

 

 

رفع أثار الحادث
رفع أثار الحادث

 

 

رفع السور الحديدي
رفع السور الحديدي

 


 

 







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