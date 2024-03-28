محافظ جنوب سيناء يستقبل المستشارة التعليمية بسفارة اليونان بالقاهرة لبحث التعاون

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

استقبل اللواء دكتور خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه مساء اليوم الخميس، الدكتورة سوتيريا بيتا المستشارة التعليمية لأفريقيا والشرق الأوسط بسفارة اليونان بالقاهرة.

تناول اللقاء التأكيد علي العلاقات الوطيدة بين مصر واليونان، والعلاقات التاريخية ايضا، وتم خلال بحث سبل التعاون بين المحافظة واليونان وخاصة في مجال التعليم والمنح حرصا من محافظ جنوب سيناء علي الارتقاء بالتعليم وتبادل الثقافات وإتاحة العديد من المنح التعليمية المختلفة في مختلف المجالات لأبناء المحافظة.



ودعا المحافظ المستشارة التعليمية لزيارة ديرسانت كاترين، وتفقد أعمال التطوير الهائلة التي تتم بمدينة سانت كاترين مدينة التجلي الأعظم.

من جانبها أعربت المستشارة اليونانية عن بالغ سعادتها للقاء محافظ جنوب سيناء، وشكرته علي حسن الاستقبال ، كما هنأت محافظ جنوب سيناء علي حصوله علي جائزة رجل العام"AFASU" الذهبية كأفضل محافظ قائد للتنمية لمدينة سياحية في العالم “ رجل العام"، وحصول مدينة شرم الشيخ علي جائزة أفضل وجهة سياحية آمنة للزيارة في العالم، من الإتحاد الإفريقي الآسيوي.



حضر اللقاء المستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء خالد متولي مستشار المحافظ للعلاقات الدولية والمنح، ورجل الأعمال توني كازا مياس.



محافظ جنوب سيناء يستقبل المستشارة التعليمية (3)



محافظ جنوب سيناء يستقبل المستشارة التعليمية (1)