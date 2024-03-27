اليوم السابع
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الأربعاء، 27 مارس 2024 07:57 م
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593 حالة تصالح علي مخالفات البناء “نموذج 10" لأهالي مدينة طور سيناء

الأربعاء، 27 مارس 2024 06:57 م
593 حالة تصالح علي مخالفات البناء “نموذج 10" لأهالي مدينة طور سيناء اللواء دكتور خالد فودة
جنوب سيناء _ فايزة مرسال

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صدق اللواء دكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء ، على "15" قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة طور سيناء " نموذج 10" وذلك خلال عرض مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، بمكتب المحافظ بديوان عام المحافظة بطور سيناء.

وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة طور سيناء 593 حالة تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها
 







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