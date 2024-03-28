محافظ أسيوط ينيب السكرتير المساعد لحضور حفل مراكز التأهيل والتخاطب لذوى الهمم

أسيوط -هيثم البدرى

أناب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، المحاسب عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظ، لحضور ،حفل الافطار الجماعى لمراكز التأهيل والتخاطب لذوى الهمم واسرهم بالمحافظة ،وذلك بمركز شباب ناصر بحى شرق والذى تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لاصحاب الهمم تحت رعاية ودعم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومحافظ الاقليم .



جاء ذلك بحضور أحمد سيد سويفى وكيل وزارة الشباب والرياضة ،ومجدي عبدالرحمن مدير مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بأسيوط. وأحمد حسين رئيس مجلس ادارة مركز شباب ناصر وأكثر من 320 من ذوى الهمم وأسرهم .



وبدأت الفعالية بالسلام الوطنى ثم الاستماع الى آيات من القرآن الكريم، وشهد الجميع الإفطار الجماعى وفعاليات الحفل عن طريق مشاركة باقى المحافظات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ومريم الكعبى سفيرة دولة الإمارات بمصر .



ثم تم استكمال الفعاليات بالتواشيح الدينية ثم فقرة العروض الفنية للأطفال من ذوى الهمم وعرض لبعض المسابقات الثقافية للاطفال والتقاط الصور التذكارية مع القيادات الحضور .

وأشاد السكرتير المساعد للمحافظة بالفعالية التى يجرى تنفيذها بـ 4 مراكز تأهيل وتخاطب على مستوى المحافظة لادخال البهجة والسعادة على الاطفال من ذوى الهمم ومشاركتهم الاحتفال بالشهر الكريم تعميقا للولاء والانتماء وحب الوطن، ناقلاً تحيات وتقدير المحافظ اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للحضور وللأطفال المشاركين من ذوى الهمم وشكره للقائمين على تنظيم الفعالية فى إطار جهود الدولة لدعم ذوى الهمم وتمكينهم فى كافة مناحى الحياة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوفير حياة كريمة لهم وتحسين الخدمات المقدمة لافتا الى اهمية مركز التأهيل والتخاطب التى تم تنفيذها بمختلف مراكز الشباب لرعاية ودعم الاشخاص من ذوى الهمم وتوفير الخدمات العلاجية لهم بالمجان.



وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، إلى أن الفعالية يجرى تنفيذها فى نفس التوقيت بعدد 4 مراكز تأهيل وتخاطب على مستوى المحافظة هى " مركز شباب ناصر بحى شرق بعدد 320 فرد ومركز شباب صدفا بعدد 240 فردا، ومركز شباب الفتح بعدد 180 شخصا، ومركز شباب موشا بعدد 170 فردا" وذلك ضمن الفعالية التى تنظمها الوزارة وفقا للبروتوكول الموقع بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم لتوفير الخدمات والرعاية الصحية والعلاجية للأشخاص ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع.



وفى نهاية الحفل تفقد السكرتير المساعد و وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة مركز التأهيل والتخاطب لذوى الهمم بمركز شباب ناصر واستمع الى شرح لاهم مكونات المركز والخدمات التى يقدمها للمواطنين من أبناء المحافظة من ذوى الهمم .



حفل مراكز التأهيل والتخاطب لذوى الهمم (1)



حفل مراكز التأهيل والتخاطب لذوى الهمم



حفل مراكز التأهيل والتخاطب لذوى الهمم (3)



حفل مراكز التأهيل والتخاطب لذوى الهمم (4)