"قناة السويس" تنافس بمسابقة" أفضل جامعة صديقة للبيئة"

الإسماعيلية - صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، عن مشاركة جامعة القناة في منافسات مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة، بهدف الوصول إلى جامعة مصرية خضراء( جامعة صديقة للبيئة- Eco Uni).

وتابع أن مشاركة الجامعة بالمسابقة تعكس التزامها بالمعايير الخاصة من تطوير بنية تحتية صديقة للبيئة، واستراتيجية إدارة المخاطر، وإجراءات السلامة المهنية، ومعيار الطاقة والتبدل المناخي، معيار إدارة المخلفات، معيار إدارة المياه، معيار النقل داخل الجامعة، معيار الأنظمة التعليمية التعلم والبحث العلمي والاستدامة، معيار الجامعة والمجتمع.

وأكد تكاتف جميع الجهود من أجل الوصول للهدف، ووفق توجيهات القيادة السياسية بتطبيق ونشر الوعي البيئي بين أفراد المجتمع، وخاصة المجتمع الجامعي، وبما يحقق الأمن، ويقي من المخاطر، ويدير الأزمات بطريقة علمية، مشيرا إلى تأثير ذلك في النهاية على الناحية الاقتصادية، ويعمل على توفير النفقات، وترشيد الاستهلاك بشكل عام، وبما يتفق مع استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأوضح، أن جامعة قناة السويس- في إطار معيار البنية التحتية وإدارة المخاطرحرصت على القيام بحماية البنية التحتية والمنشآت بما يتفق مع الاستدامة، بتوفير وصيانة دورية لطفايات الحريق، أجهزة الإنذار، مخارج الطوارئ، شبكات المياه والري، اللافتات الإرشادية، البقع الخضراء، المصاعد، وذلك بكافة مباني الجامعة وكلياتها، والمدن الجامعية، متابعا أنه يتم كذلك عقد الندوات وورش العمل لجميع أعضاء المجتمع الجامعي حول التعامل مع الكوارث والحرائق، وتنفذها إدارة الدفاع المدني بالجامعة، ويتم ذلك كله من خلال خطة سنوية لإدارة الأزمات والكوارث.

وأضاف الدكتور ناصر مندور، أن جامعة القناة شاركت وتشارك بجميع المبادرات الرئاسية والقومية الكبرى مثل مبادرات( أنا المصري- وعي جيل- اتحضر للأخضر- حياة كريمة- صنايعية مصر)، فضلا عن الزيارات المدرسية لطلاب ما قبل التعليم الجامعي.

وأضاف مندور، أن جامعة قناة السويس توجد بها وحدة ذات طابع خاص لتدوير وبيع المخلفات الصلبة، ومحرقتي طب الأسنان والمستشفى الجامعي؛ من أجل التخلص الآمن من المخلفات الخطرة، والتخلص كذلك من المخلفات العضوية كسماد عضوي، تضاف لأرض المزرعة بكليتي الطب البيطري والزراعة،مع استخدام أساليب الري بالتنقيط للمزارع والمساحات الخضراء، لترشيد استهلاك المياه ، ووجود محطتي صرف خاصة بالجامعة ، مع التوجه لاستخدام البريد الإلكتروني والمنصات المختلفة في المراسلات الجامعية، والتوسع في مراكز الاختبارات الإلكترونية كآلية لتقليل استخدام الورق والبلاستيك.

وأفاد رئيس الجامعة أن جامعة القناة تقدم 286 مقررا دراسيا متعلق بالبيئة والاستدامة من إجمالي 4350 مقرر، و627 كتابا خلال الثلاث سنوات الأخيرة، فضلا عن 1045 نشاط وفاعلية من ندوات وورش عمل وتدريبات وتقدم الحلول الابتكارية لمعالجة المشكلات البيئية المحيطة، حيث قدمت الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية 15 مشروع ابتكاري لحل مشكلات البيئة، و124 مشروع طلابي موجه لخدمة أهداف التنمية المستدامة.

كما قام طلاب الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية بتنفيذ مشروع التخرج (سيارة صديقة للبيئة تعمل بالطاقة الكهربية، ومزودة بالخلايا الشمسية، مجهزة بالذكاء الاصطناعي).

ومن ناحيتها أوضحت الدكتورة عبير هجرس وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، منسق المسابقة بجامعة قناة السويس أن المسابقة تعتمد على 7 معايير للتقييم هي ، معيار البنية التحتية وإدارة المخاطر بالجامعة، معيار الطاقة والتغيرات المناخية، معيار إدارة المخلفات، معيار إدارة المياه، معيار النقل داخل الجامعة، معيار الأنظمة التعليمية التعلم والبحث العلمي والاستدامة، معيار الجامعة والمجتمع، كما نفذت عدة مشروعات لمواجهة التغيرات المناخية هي 5 مراكز بحثية متخصصة بالتغيرات المناخية، فضلا عن برنامجيين دراسيين للدراسات العليا...كما شاركت الجامعة في المبادرة الرئاسية لزراعة 100مليون شجرة، بزراعة 7000 شجرة فاكهة وأشجار أخشاب، وكذلك الألواح الشمسية المتواجدة بالحرم الجامعي.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة بين الجامعات الحكومية يوم 30 ديسمبر 2023، وتم إرسال المعايير والبرنامج الزمني للجامعات حتى يوم 18 فبراير 2024، مع تحديد منسق المسابقة لكل جامعة، وتم تقديم الجامعات لملفات المسابقة، شامل فيديو قصير في الفترة من 18 فبراير- 15 مارس 2024.