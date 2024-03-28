غلق مزلقان الشيخ زايد بالإسماعيلية لمدة 24 ساعة للصيانة

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلنت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية، برئاسة اللواء مهندس هنرى إبراهيم معاون المحافظ للشبكة، إنه نظرا لأعمال الصيانة تقرر غلق مزلقان الشيخ زايد بمعرفة هيئة السكة الحديد، أمام السيارات لمدة يوم كامل ابتداء من غدا الجمعة، وحتى يوم السبت.

وأضافت الشبكة الوطنية أن بديل مزلقان الشيخ زايد سوق يكون مزلقان الجامعة الواقع بالطريق (الدائري) ومزلقان أمون.

وكانت قد أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة في محافظة الإسماعيلية، عن إعادة فتح مزلقان منشية الشهداء، أمام حركة مرور المواطنين والسيارات، وذلك عقب الانتهاء من إعادة تطويره.