محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من رفع كفاءة الصرف الصحى بمدينة المستقبل

الإسماعيلية - السيد فلاح

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية الموقف الحالي لأعمال رفع كفاءة المرافق بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة المستقبل بالإسماعيلية، والتي تقوم بها وتنفذها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المرافق بمنطقة الإسكان الاجتماعي (إسكان مبارك) بمدينة المستقبل بالإسماعيلية والمتمثلة في إصلاح منظومة الصرف الصحي لجميع العمارات (480) عمارة.

بداية من نوازل الغرف وغرف التفتيش لجميع العمارات وربطها على خطوط الصرف الرئيسية وإنشاء منظومة صرف مياه أمطار.

كما كلف محافظ الإسماعيلية مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية برصف جميع الشوارع بالمنطقة وكذلك الاهتمام بإنشاء مسطحات خضراء وشجرية في المساحات المخصصة.

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بصرف العمارات والتي شملت أيضًا عمارات الإسكان الاجتماعي للمراحل القديمة أ و ب تعاونيات. كما تم تأسيس جميع شوارع منطقة مبارك وجاري فرد الطبقة الأسفلتية وزراعة المسطح المواجه للسكة الحديد والمؤدي على نقطة الشرطة والذي تبلغ مساحته حوالي 5 أفدنة بشجر النخيل المثمر، وربطه على شبكة مياه ري حديثة تعتمد على أبار مياه جوفية تم إنشائها لهذا الغرض.

ومن الجدير ذكره، أن الأعمال تم متابعتها مباشرة من وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء والذي اعتمد اعتمادات إضافية لتلك الأعمال بخطة 2024/2023، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمناطق الإسكان الاجتماعي وتطورها بما يتناسب مع توجه الجمهورية الجديدة.



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