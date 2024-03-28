اليوم السابع
Ads
الخميس، 28 مارس 2024 09:56 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من رفع كفاءة الصرف الصحى بمدينة المستقبل

الخميس، 28 مارس 2024 08:30 م
محافظ الإسماعيلية: الانتهاء من رفع كفاءة الصرف الصحى بمدينة المستقبل أعمال الأسفلت فى الطرق
الإسماعيلية - السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تابع اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية الموقف الحالي لأعمال رفع كفاءة المرافق بمنطقة الإسكان الاجتماعي بمدينة المستقبل بالإسماعيلية، والتي تقوم بها وتنفذها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية.

وكان محافظ الإسماعيلية قد وجَّه بسرعة الانتهاء من أعمال رفع كفاءة المرافق بمنطقة الإسكان الاجتماعي (إسكان مبارك) بمدينة المستقبل بالإسماعيلية والمتمثلة في إصلاح منظومة الصرف الصحي لجميع العمارات (480) عمارة.

بداية من نوازل الغرف وغرف التفتيش لجميع العمارات وربطها على خطوط الصرف الرئيسية وإنشاء منظومة صرف مياه أمطار.

كما كلف محافظ الإسماعيلية مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية برصف جميع الشوارع بالمنطقة وكذلك الاهتمام بإنشاء مسطحات خضراء وشجرية في المساحات المخصصة.

وأكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام الطرق والنقل، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بصرف العمارات والتي شملت أيضًا عمارات الإسكان الاجتماعي للمراحل القديمة أ و ب تعاونيات. كما تم تأسيس جميع شوارع منطقة مبارك وجاري فرد الطبقة الأسفلتية وزراعة المسطح المواجه للسكة الحديد والمؤدي على نقطة الشرطة والذي تبلغ مساحته حوالي 5 أفدنة بشجر النخيل المثمر، وربطه على شبكة مياه ري حديثة تعتمد على أبار مياه جوفية تم إنشائها لهذا الغرض.

ومن الجدير ذكره، أن الأعمال تم متابعتها مباشرة من وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء والذي اعتمد اعتمادات إضافية لتلك الأعمال بخطة 2024/2023، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بمناطق الإسكان الاجتماعي وتطورها بما يتناسب مع توجه الجمهورية الجديدة.

 
IMG-20240328-WA0131
الصرف الصحى 

 

IMG-20240328-WA0142
مشروعات الصرف الصحى 

 

IMG-20240328-WA0135
مدينة المستقبل

 







الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

محافظ الاسماعيليه

الصرف الصحي

مدينة المستقبل بالاسماعيليه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة