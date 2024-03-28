ضبط 2 طن ملح بدون فواتير فى حملات مكبرة بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتوجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية للرقابة على الأسواق، وأصدر المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات.

وقامت إدارة تموين شرق برئاسة فريد شوقى مدير الإدارة وإشراف الدكتورة أمانى الجزار رئيس الرقابة ونبيل عسكر مفتش الإدارة بحملة تموينية على الأسواق و التى أسفرت عن ضبط مخزن غير مرخص والتحفظ على 5000 كيس ملح وزن الكيس الواحد 400 جم بإجمالي 2 طن ملح بدون فواتير أو مستندات دالة على الحيازة.

وتحرر 6 محاضر حيازة وبيع وعرض سجائر مستوردة مجهولة المصدر وتم مصادرة 826 علبة سجائر مستوردة مجهولة المصدر، كما تم مصادره 3115 فلتر سجائر، تحرر محضر بيع بأزيد سجائر وتم مصادره 101 علبة سجائر محلية، تحرير محضر لمستودع بوتجاز لعدم اعلانه عن اسعار بيع الاسطوانات، تحرر محضر عدم وجود سجل التفتيش لمستودع بوتجاز، تحرر 3 محاضر عدم إعلان عن اسعار السلع الغذائية، تحرير محضرين عدم حمل شهادات صحية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات .



