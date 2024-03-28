ضبط 194 قطعة منتجات منتهية الصلاحية بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

ضبطت إدارة تموين بندر ثان الفيوم، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، محضر صلاحية مواد، بكمية تقدر بـ194 قطعة منتهية الصلاحية، طمس التاريخ القديم، وكتب المدير المسؤول تاريخ جديد على القطع، ومحضرين لحوم دواجن غير صالحة، و6 محاضر شهادات صحية، و4 محاضر عدم إعلان أسعار عن مواد غذائية ولحوم.

وصرح المهندس السيد حرز الله، وكيل وزارة التموين بالفيوم، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، بأن الحملة التموينية، جاءت في إطار خطة المحافظة، بتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز، والمطاحن، والأسواق، والمواد البترولية، وكل الأنشطة التموينية بنطاق المحافظة، لإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، ومراقبة الأسعار، مشددا على تشديد الرقابة على الأسواق.

وكانت إدارة التموين بمركز أبشواي، التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تمكنت من ضبط محضر تصرف بشيكارتين دقيق، و5 محاضر مخالفة مواصفات، ومحضرين نقص وزن، و3 محاضر عدم نظافة أدوات العجين، و3 محاضر عدم وجود قائمة، و5 محاضر عدم إعطاء بون.