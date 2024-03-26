ضبط 483 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الأدمى بأسوان

أسوان - عبد الله صلاح

تمكنت أجهزة الرقابة الصحية بأسوان، من خلال قسم مراقبة الأغذية بإدارة أسوان الصحية، من ضبط وإعدام كميات المواد الغذائية مختلفة الأصناف غير صالحة للاستهلاك الأدمي ومتغيرت الخواص، بلغت نحو 483 كيلو جرام، وذلك تحت إشراف الدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة بأسوان.

يأتى ذلك فى إطار حملاتها على المحلات التجارية وأماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية طوال شهر رمضان.

وقال الدكتور مصطفى أبو المجد مدير عام الطب الوقائي بمديرية الشئون الصحية بأسوان، فى بيان صحفى، إن الحملة تم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الرقابة الصحية بالمحافظة، حيث تم المرور على عدد من المنشأت الغذائية والمحال التجارية بأسوان.

وأضاف الدكتور أبو المجد، أنه تحرير عدد من المحاضر الصحية بلغت 31 محضرا جنحه صحيه متنوعة، وفقا للقانون 10 لسنة 1966، وقرار الصحة رقم 96، 97، لافتاً إلى أن هذه الحملات تأتى فى إطار سعى مديرية الشئون الصحية إلى ضبط الأسواق ومحال بيع الأغذية للتأكد من سلامة المنتج المقدم للمواطنين.