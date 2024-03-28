اليوم السابع
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الخميس، 28 مارس 2024 12:42 م
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ضبط 135 مخبزا لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق بالبحيرة

الخميس، 28 مارس 2024 12:34 م
ضبط 135 مخبزا لإنتاجهم خبز مخالف للمواصفات وتهريب الدقيق بالبحيرة خبز
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة ،حملات مكثفة على الأسواق والمخابز بالتعاون مع مباحث التموين، وذلك للوقوف على جودة الخبز المقدم للمواطنين، ومواجهة الغش التجارى و تهريب حصص الدقيق المدعمه الى السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 135مخبز بلدى، وذلك لانتاجهم خبز ناقص الوزن ومخالف للمواصفات و كذلك تجميعهم  كميات من الدقيق المدعم  لبيعها فى السوق السوداء.  وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

أشرف على الحملات الرقابية محمد عبد العال وكيل وزارة التموين بالبحيرة وسمير البلكيمى مدير الرقابة بمديرية التموين.







حملات تموينية

محافظة البحيرة

مخابز

مخابز مخالفة

تموين البحيرة




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