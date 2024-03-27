اليوم السابع
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ضبط 8 جزارين لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية فى البحيرة

الأربعاء، 27 مارس 2024 02:18 م
ضبط 8 جزارين لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكومية فى البحيرة حملة تموينية - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة بالاشتراك مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، حملة مكبرة على محلات الجزارة بدمنهور، خلال شهر رمضان المبارك.

أسفرت الحملة عن ضبط 8 جزارين لقيامهم بالذبح خارج المجازر الحكوميه و بيع لحوم غير صالحه للاستهلاك الآدمي.

يأتى ذلك  فى إطار الجهود المبذولة لمحافظة البحيرة لتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحلات الجزارة للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم ومدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وكذا التأكد من مدى الالتزام بالذبح داخل المجازر المعتمدة الخاضعة للإشراف البيطري الكامل . 







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