ضبط المتهم بإطلاق النار على أبناء شقيقه بسبب خلاف على قطعة أرض بقنا

قنا صابر سعيد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط المتهم بإطلاق النيران على أسرة شقيقه، وذلك بسبب خلافات على قطعة أرض، في قرية أبو حزام بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا.

وكان قد تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور محمد فؤاد، بإصابة 3 أشخاص بطلقات نارية في قرية أبو حزام بنجع حمادي ومصرع شخص منهم، وبينت التحريات، أن المتهم في الواقعة عم المجني عليهما أطلق عليهم النيران بسبب خلافات على قطعة أرض.

تم نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، وإيداع الجثة في المشرحة وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.



