صوتٌ تخشع له القلوب.. صلاة الفجر من المسجد التوفيقى فى بورسعيد.. فيديو

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، من صلاة الفجر بالمسجد التوفيقي في نطاق حي العرب بمحافظة بورسعيد.

وتوافد العشرات من الأهالي، على المسجد التوفيقي لأداء صلاة الفجر وسط أجواء رمضانية من الزينة المعلقة أعلى المسجد والأنوار المضيئة بألوانها المختلفة.

أُنشئ المسجد التوفيقي عام 1882 ميلادية، في عهد الخديوي توفيق، حيث جاء قراره بإنشاء المسجد عند زيارته لبورسعيد عام 1881 لرفع المعاناة عن المصلين، وكان من بين مساجد عديدة بمحافظات الجمهورية أطلق عليها نفس الإسم في هذا التوقيت .

للمسجد التوفيقي ببورسعيد تأثير كبير علي أبناء المحافظة كونه في حي العرب والذي كان يسكن فيه المصريين وقت الإحتلال، ومنه خرجت المظاهرات المطالبة بالحرية حينها، وكذلك أثناء تصدي شعب المدينة الباسلة للعدوان الثلاثي عام 1956 .

روحانيات رمضانية خاصة يعيشها رواد المسجد التوفيقي، في شهر رمضان المبارك، خلال أداء الصلوات والشعائر والدروس قبل الدخول في جائحة كورونا، بالإضافة إلى الزينة المميزة التي يقوم بتصنيعها أهالي حي العرب بالأنوار المبهجة .