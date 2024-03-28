صحة بنى سويف تعلن عن حاجتها لمراقبى عهد بإدارات الصيدلة.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بمحافظة بنى سويف بإشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، عن حاجتها لصيادلة مراقبة عهد للعمل بإدارة الصيدلة بالمديرية والإدارات الصحية "الواسطى - ناصر - سمسطا - اهناسيا - الفشن - ببا".

وحددت إدارة الصيدلة بمديرية الصحة ببنى سويف عدد من الشروط وهى:

1.أن يكون الصيدلى من العاملين بالمديرية أو الجهات التابعة لها

2.خبرة لمدة عام في مجال الإدارة ، وخبرة لمدة ثلاث أعوام في مجال إدارة المخزون (تشمل سنة على درجة إدارية)

3 القدرة على إستخدام برامج(Microsoft Word-excel-Internet).

4.أن يكون حسن السير والسلوك وغير محال للمحكمة التأديبية.

5.يفضل أن يكون حاصل على دورات تدريبية.

وأعلنت إدارة الصيدلة أنه على من يرغب بالتقدم تقديم المستندات التالية لإدارة الصيدلة خلال الفترة من 28 مارس 2024 حتى 2 مايو 2024 :

1.نموذج طلب موجه للسيد الدكتور وكيل الوزارة (موجود بالمديرية).



2.نموذج سيرة ذاتية.

3.بيان حالة وظيفية من إدارة شئون العاملين بالجهة التابع لها الصيدلي.



4.صورة البطاقة الشخصية سارية.